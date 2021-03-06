В школах будет введено ограничение на доступ к негативному контенту в интернете

Wi-Fi в российских школах будет настроен так, чтобы ученики имели доступ только к верифицированному контенту. Об этом 5 марта сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

До конца 2021 года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/сек, поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек, отметил министр.

Также Кравцов рассказал о создании особой системы видеоконференцсвязи для школ — «Сферы», которая уже проходит апробацию в 15 регионах, и разработке на базе сети «ВКонтакте» защищенной образовательной соцсети.

Ранее, 4 марта, президент России Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами движения «Мы вместе» указал, что в Сети все чаще распространяют детскую порнографию, несовершеннолетних вовлекают в незаконные акции и подталкивают к суициду. Глава государства отметил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о продолжении работы над механизмами соблюдения законодательства в отношении соцсетей, которые по требованию Роскомнадзора обязаны блокировать противоправный контент.