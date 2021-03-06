Эксперт перечислила опасные темы для обсуждения в соцсетях

Партнер агентства Digital Guru Ольга Соколова рассказала, какие темы следует обходить стороной при общении в социальных сетях, пишет «Прайм» в субботу, 6 марта.

По словам эксперта, с большой осторожностью следует комментировать события, в результате которых погибли люди, а также быть аккуратным при обсуждении политических тем. Были случаи, когда это приводило к увольнению с работы. Особенно это касается работников государственных организаций.

Кроме того, неосторожные высказывания могут привести к трагедии. Так, осенью прошлого года произошел громкий инцидент, когда из-за ссоры в родительском чате в WhatsApp погиб человек.

К «запретным» темам эксперт отнесла броские высказывания о религии, запрещенных в России организациях, о спорных территориях или о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе.

По словам Соколовой, подобные действия в лучшем случае могут привести к объяснительной беседе, а в худшем — административным штрафам или уголовным преследованиям.

Соколова посоветовала не публиковать в Сети, например, точный адрес и личные данные, и не привлекать лишнего внимания своим поведением.

«Вести себя агрессивно при общении в Сети точно не стоит», — заключила она.

5 марта сообщалось, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении ряда социальных сетей за призывы детей на акции. В суд поступили протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.