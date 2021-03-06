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В Пензе загорелся ангар на площади 3,5 тыс. кв. метров

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Крупный пожар вспыхнул в пензенском ангаре, площадь возгорания составляет 3,5 тыс. кв. метров, сообщает 6 марта управление МЧС по Пензенской области.

Инцидент произошел в ночь на субботу примерно в 01:27 по адресу: улица 40 лет Октября, дом 24Б. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отмечается, что склад состоит из сендвич-панелей. Внутри находилась полимерная продукция.

По данным ведомства, пожарные локализовали возгорание. На месте произошедшего работают 48 человек и 12 единиц техники.

4 марта в Адлерском районе Сочи сгорели торговые павильоны на площади 400 кв. метров.

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