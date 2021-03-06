С горящего рыболовецкого судна в Японском море эвакуировали всех людей
С загоревшегося в Японском море рыболовецкого судна «Витим» были эвакуированы все находившиеся на нем 30 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю в субботу, 6 марта.
«Эвакуированы 30 человек на спасательный плот «Алчан». Помощь спасателей не потребовалась. Они убыли в пункт постоянной дислокации», — сказано в сообщении.
Отмечается, что к работе были привлечены 60 человек и 4 плавсредства. В результате происшествия никто не пострадал.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
О том, что на судне произошел пожар, стало известно ранее в этот же день. Возгорание возникло в рыбном цеху «Витима».