Врач заявила об опасности попасть к хирургу из-за переедания

Если человек постоянно переедает, то желудок может настолько растянуться, что потребуется операция по резекции (удалению его части), предупредила врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

По ее словам, насыщение после приема пищи приходит спустя 20 минут, поэтому человек не всегда может контролировать количество потребляемой пищи. Если долгое время переедать, то есть риск набрать лишний вес и растянуть желудок.

Врачи напомнила, что желудок — это мышечный орган и в прежнюю форму может вернуться за несколько месяцев благодаря переходу на дробное питание. Однако в случае большого набора веса может потребоваться хирургическое вмешательство.

«У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится», — цитирует Бережную радио Sputnik 6 марта.

4 февраля врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко заявил, что время приема пищи не влияет на сохранение или уменьшение веса, необходимо следить за суточной нормой калорий.