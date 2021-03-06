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Врач заявила об опасности попасть к хирургу из-за переедания

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Если человек постоянно переедает, то желудок может настолько растянуться, что потребуется операция по резекции (удалению его части), предупредила врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

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По ее словам, насыщение после приема пищи приходит спустя 20 минут, поэтому человек не всегда может контролировать количество потребляемой пищи. Если долгое время переедать, то есть риск набрать лишний вес и растянуть желудок.

Врачи напомнила, что желудок — это мышечный орган и в прежнюю форму может вернуться за несколько месяцев благодаря переходу на дробное питание. Однако в случае большого набора веса может потребоваться хирургическое вмешательство.

«У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится», — цитирует Бережную радио Sputnik 6 марта.

4 февраля врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко заявил, что время приема пищи не влияет на сохранение или уменьшение веса, необходимо следить за суточной нормой калорий.

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