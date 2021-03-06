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Кравчук пригрозил России «радикальными мерами» из-за позиции по Донбассу

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Украина рассматривает возможность применения радикальных мер против России из-за ее позиции по Донбассу. Об этом 5 марта заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами. Вот мы сейчас, делегация наша, думаем над тем, какие возможно внести предложения», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Кравчука, Россия не хочет урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, поскольку ее устраивает существующее положение дел. Политик отметил, что на данный момент отношения между Донбассом и Киевом находятся в тупике, а изменить это можно только за счет новых способов решения конфликта и подписания дополнительных соглашений. Глава украинской делегации пообещал «поставить Россию в рамки международного права» и сделать так, чтобы Москва «выполняла эти нормы».

4 марта в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда выразил надежду, что украинскому руководству удастся удержать действующие в регионе подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности.

3 марта военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Отмечалось, что подобные меры в ДНР приняли из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия, что на Донбассе восприняли как неспособность и нежелание к мирному урегулированию ситуации.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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