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В Японском море загорелось российское рыболовецкое судно

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В Японском море загорелось рыболовецкое судно «Витим» с 30 моряками на борту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 марта на сайте управления МЧС России по приморскому краю.

Инцидент произошел неподалеку от острова Аскольд. Возгорание возникло в рыбном цеху.

Для оказания помощи на место происшествия был направлен спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», рыболонвное судно «Ульитимат», теплоход «Оушен Прайд-1». Кроме того, готовится к отправлению «Лазурит» и вертолет Ми-8 с группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда.

Началась эвакуация людей. В настоящее время эвакуированы 22 человека на плот «Алчан».

Ранее, в октябре 2020 года, находящееся на ремонте в мурманском порту рыболовецкое судно «Таврический» загорелось.

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