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Юрист назвал условия для конфискации машины за долги владельца

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Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ Иван Денисов рассказал, в каких случаях автомобиль может быть конфискован за долги его настоящего владельца.

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По словам эксперта, согласно ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае долгов владельца автомобиля, на его имущество, в том числе и на машину, может быть наложен арест. Он подразумевает запрет распоряжаться имуществом или его изъятие.

Однако это касается только тех случаев, когда арест на транспортное средство был наложен до заключения договора купли-продажи с новым хозяином, либо когда он не переоформил ее на себя в ГИБДД в соответствии с законодательством.

Поэтому перед сделкой важно выяснить, не наложен ли на машину арест. Сделать это может как в ГИБДД, так и в базе службы судебных приставов.

«Если на машину наложен арест, то сделка купли-продажи является незаконной и новый владелец не сможет зарегистрировать автомобиль в ГИБДД на свое имя. Поэтому автомобиль может быть конфискован, однако в ряде случаев это возможно оспорить в судебном порядке», — цитирует Денисова «Прайм» в субботу, 6 марта.

Ранее, 4 марта, эксперты выяснили, что каждый десятый реализованный в 2020 году в России новый автомобиль может попасть под действие налога на роскошь.

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