Белый дом заявил о готовности Байдена пересмотреть военные полномочия

Президент США Джо Байден готов к пересмотру своих полномочий в части использования военной силы за рубежом. Об этом 5 марта заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он (Байден) согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно устарели, их необходимо обновить», — передает ее слова «Газета. ру».

Псаки подчеркнула, что администрация Байдена готова к обсуждению конкретных рамок президентских полномочий в этой области.

Ранее, 3 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация нового президента Джо Байдена не будет насаждать демократию за рубежом и силой свергать авторитарные режимы.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение правильным. Она посоветовала американским властям перечитать Устав ООН и впредь руководствоваться им.

Сенатор Алексей Пушков указал, что в случае отказа от политики «смены режимов» американские власти должны прекратить военную подготовку боевиков на своей базе Эт-Танф на востоке Сирии, закрыть саму базу и вывести всех военных США из арабской республики. Однако, спрогнозировал политик, Вашингтон этого не сделает.