В Петербурге машина въехала в людей на пешеходном переходе

В центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, которые переходили дорогу, сообщает 6 марта Telegram-канал «Мегаполис».

По его данным, инцидент произошел на Лиговском проспекте около пешеходного перехода к Кузнечному переулку.

Люди переходили дорогу в установленном для этого месте и на зеленый свет светофора, уточняет РЕН ТВ.

В результате наезда травмы получила одна женщина. Очевидцы вызвали ей бригаду скорой помощи.

4 марта в Красноярском крае депутат сельсовета сбил двух женщин на дороге. Их с различными травмами доставили в больницу.