СК начал проверку после отравления воспитанников детского сада в Тольятти

Следственный комитет начал проверку по факту отравления шести человек в детском саду в городе Тольятти, сообщается на сайте регионального управления ведомства в пятницу, 5 марта.

В начале марта в одном из детских садов Автозаводского района у пяти детей и воспитателя появились симптомы кишечной инфекции. По данному факту начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

2 марта сообщалось, что в Красноярске после массового отравления в школе госпитализировали 56 детей.

Предположительно, школьники отравились овощными салатами, приготовленными с нарушением технологического процесса. Всем пострадавшим — от семи до 14 лет — был поставлен предварительный диагноз «псевдотуберкулез».

Впоследствии число отравившихся увеличилось до 111 школьников.