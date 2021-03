Ровер Perseverance впервые проехался по Марсу

Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты, сообщает 5 марта Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

«Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. Вы можете увидеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо был так счастлив видеть следы колес, и я видел их много», — отметил специалист NASA.

"Yesterday afternoon, we carried out our very first drive on Mars." — @NASAJPL's Robert Hogg provides an update on @NASAPersevere. pic.twitter.com/AS0C8g4Yv1