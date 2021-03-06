Прямой эфир
Наука
Ровер Perseverance впервые проехался по Марсу
Армия
Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму
Общество
Правительство рекомендовало перевести работников старше 65 лет на удаленку
Мир
Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году
Авто
С 5 апреля на улицах с критической загрузкой изменится тариф на парковку
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Мир
Белый дом заявил о готовности Байдена пересмотреть военные полномочия
Авто
Юрист назвал условия для конфискации машины за долги владельца
Спорт
Аскаров отдаст 20% гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса
Сюжет:

Ровер Perseverance впервые проехался по Марсу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты, сообщает 5 марта Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

«Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. Вы можете увидеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо был так счастлив видеть следы колес, и я видел их много», — отметил специалист NASA.

Ровер Perseverance («Настойчивость») сел на Марсе 18 февраля. Трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA. Главной задачей марсохода станет поиск следов бактериальной жизни на планете.

Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты, сделанный аппаратом. А 23 февраля были представлены видео приземления марсохода, а также аудиозапись, сделанная на Марсе.

Президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешной посадкой Perseverance.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021