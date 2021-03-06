Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму
Российский самолет-наблюдатель Ту-214ОН провел полет в новом качестве и проверил маскировку военных объектов России на побережьях Крыма и Краснодара.
Самолет совершил наблюдательно-разведывательный полет с военного аэродрома под Таганрогом в четверг. Также он протестировал способности систем ПВО этих регионов засекать воздушные цели в режиме пассивной локации.
«Его главной целью стала проверка маскировки и защищенности расположенных там военных объектов, частей и соединений, включая Севастопольскую и Новороссийскую военно-морские базы», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в субботу, 6 марта.
Полет продолжался более трех часов, отметил источник, добавив, что он также предполагал оценку эффективности работы установленного на Ту-214ОН бортового наблюдательного оборудования.
На данный момент самолет вернулся в Москву.
В январе источники сообщили, что Ту-214ОН будут применять в разведывательных целях после выхода России из Договора по открытому небу (ДОН).
Утверждается, что самолеты также будут использоваться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН будут находиться в резерве.
Самолеты Ту-214ОН были произведены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них создано госкорпорацией «Ростех». В сентябре 2018 года оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.