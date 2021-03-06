Прямой эфир
Наука
Ровер Perseverance впервые проехался по Марсу
Армия
Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму
Общество
Правительство рекомендовало перевести работников старше 65 лет на удаленку
Мир
Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году
Авто
С 5 апреля на улицах с критической загрузкой изменится тариф на парковку
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Мир
Белый дом заявил о готовности Байдена пересмотреть военные полномочия
Авто
Юрист назвал условия для конфискации машины за долги владельца
Спорт
Аскаров отдаст 20% гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса

Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский самолет-наблюдатель Ту-214ОН провел полет в новом качестве и проверил маскировку военных объектов России на побережьях Крыма и Краснодара.

Полезная нагрузка: военно-транспортной авиации добавят полков
«Воздушные извозчики» будут решать не только военные, но и гуманитарные задачи

Самолет совершил наблюдательно-разведывательный полет с военного аэродрома под Таганрогом в четверг. Также он протестировал способности систем ПВО этих регионов засекать воздушные цели в режиме пассивной локации.

«Его главной целью стала проверка маскировки и защищенности расположенных там военных объектов, частей и соединений, включая Севастопольскую и Новороссийскую военно-морские базы», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в субботу, 6 марта.

Полет продолжался более трех часов, отметил источник, добавив, что он также предполагал оценку эффективности работы установленного на Ту-214ОН бортового наблюдательного оборудования.

На данный момент самолет вернулся в Москву.

В январе источники сообщили, что Ту-214ОН будут применять в разведывательных целях после выхода России из Договора по открытому небу (ДОН).

Утверждается, что самолеты также будут использоваться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН будут находиться в резерве.

Самолеты Ту-214ОН были произведены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них создано госкорпорацией «Ростех». В сентябре 2018 года оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021