Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму

Российский самолет-наблюдатель Ту-214ОН провел полет в новом качестве и проверил маскировку военных объектов России на побережьях Крыма и Краснодара.

Самолет совершил наблюдательно-разведывательный полет с военного аэродрома под Таганрогом в четверг. Также он протестировал способности систем ПВО этих регионов засекать воздушные цели в режиме пассивной локации.

«Его главной целью стала проверка маскировки и защищенности расположенных там военных объектов, частей и соединений, включая Севастопольскую и Новороссийскую военно-морские базы», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в субботу, 6 марта.

Полет продолжался более трех часов, отметил источник, добавив, что он также предполагал оценку эффективности работы установленного на Ту-214ОН бортового наблюдательного оборудования.

На данный момент самолет вернулся в Москву.

В январе источники сообщили, что Ту-214ОН будут применять в разведывательных целях после выхода России из Договора по открытому небу (ДОН).

Утверждается, что самолеты также будут использоваться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН будут находиться в резерве.

Самолеты Ту-214ОН были произведены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них создано госкорпорацией «Ростех». В сентябре 2018 года оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.