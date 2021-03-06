Аскаров отдаст 20% гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса

Российский боец UFC Аскар Аскаров превысил лимит наилегчайшего веса и будет вынужден отдать сопернику 20% из своего гонорара за поединок с Джозефом Бенавидесом.

У Аскарова перевес — 0,45 кг. Для рейтингового боя максимальный вес 57,1 кг, уточняет 5 марта «Спорт-Экспресс».

Поединок с Бенавидесом состоится на шоу UFC 259, которое пройдет 7 марта в Лас-Вегасе.

Ранее, 5 марта, UFC опубликовал видео битвы взглядов перед поединком россиянина Петра Яна и американца Алджамэйна Стерлинга.

В ходе пресс-конференции, которая прошла после битвы взглядов, Ян обескуражил своего соперника, заявив, что не замечает спортсмена, так как тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 06:25 мск 7 марта.