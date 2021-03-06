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Два человека пострадали при крушении вертолета в Канаде

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На канадском острове Боуэн потерпел крушение вертолет, два человека госпитализированы, сообщает 5 марта телеканал CBC.

Информация об аварии, произошедшей неподалеку от побережья Западного Ванкувера, поступила в экстренные службы утром в пятницу.

Отмечается, что двух пострадавших доставили в медучреждение по воздуху. Они находятся в стабильном состоянии.

Как рассказал очевидец крушения, на месте аварии пролилось топливо, поэтому местные жители попытались унести выживших подальше от вертолета.

26 февраля жертвами крушения небольшого самолета в американском штате Джорджия стали три человека.

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