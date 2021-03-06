Два человека пострадали при крушении вертолета в Канаде
На канадском острове Боуэн потерпел крушение вертолет, два человека госпитализированы, сообщает 5 марта телеканал CBC.
Информация об аварии, произошедшей неподалеку от побережья Западного Ванкувера, поступила в экстренные службы утром в пятницу.
Отмечается, что двух пострадавших доставили в медучреждение по воздуху. Они находятся в стабильном состоянии.
Как рассказал очевидец крушения, на месте аварии пролилось топливо, поэтому местные жители попытались унести выживших подальше от вертолета.
26 февраля жертвами крушения небольшого самолета в американском штате Джорджия стали три человека.