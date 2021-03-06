В Белгородской области задержали сбившего насмерть подростка водителя

В Белгородской области сотрудники ГИБДД задержали водителя, который совершил смертельный наезд на подростка и скрылся с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МВД по региону в пятницу, 5 марта.

Инцидент произошел в селе Щетиновка. Под колеса автомобиля попал 15-летний подросток, который позже скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

«В ходе поисковых мероприятий сотрудники ГИБДД установили личность водителя, совершившего наезд. Им оказался местный житель 1991 года рождения. По результатам освидетельствования, у мужчины установлено состояние опьянения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Кроме того, он не имеет водительского удостоверения. Автомобиль «ВАЗ 2105», за рулем которого находился нарушитель, принадлежит его знакомой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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