UFC опубликовал видео битвы взглядов Петра Яна и Алджамэйна Стерлинга

Видео битвы взглядов перед поединком россиянина Петра Яна и американца Алджамэйна Стерлинга появилось в Instagram UFC в пятницу, 5 марта.

В ходе пресс-конференции, которая прошла после битвы взглядов, Ян обескуражил своего соперника, заявив, что не замечает спортсмена, так как тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».

4 марта спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на бой Яна и Стерлинга. По его мнению, преимущество на стороне россиянина, а бой будет длиться все раунды. Исход поединка зависит от качества подготовки спортсменов.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА. У 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.