Культурный центр Андрея Тарковского появится в Рязанской области

Правительство Рязанской области определило в собственность региона территорию в путятинском поселке Мясной для создания культурного центра Андрея Тарковского. Земельный участок площадью 63,5 тыс. кв. м передали после обращения оператора Алексея Найдёнова, отмечает 62INFO.ru.

Дом, который режиссер приобрел в 1970 году, оснастят для кинопоказов, выставок и «сценических мероприятий». Также на территории центра откроют точки питания и сувенирные магазины.

Андрей Тарковский (1932—1986) — советский режиссер театра и кино, сценарист. Фильмы «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» периодически попадают в списки лучших кинопроизведений всех времен. Его работы образуют цикл о страданиях и надеждах человека, взявшего на себя бремя нравственной ответственности за весь мир.