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Новые места платной парковки начнут действовать с 5 апреля

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С 5 апреля в нескольких районах Москвы начнут действовать новые места платной парковки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 марта в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Новые места появятся в районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Изменения коснутся тех улиц, на которых расположены объекты притяжения жителей соседних районов и Подмосковья — торговые центры, парки, магазины, бизнес-центры и другие. Для жителей близлежащих домов появятся места «Только для резидентов». Чтобы получить возможность ими пользоваться, автовладельцам необходимо получить специальное разрешение в МФЦ или онлайн на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в пятницу сообщалось, что на 193 участках московских улиц повысятся тарифы на платную парковку.

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