18 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Египте

18 человек стали жертвами столкновения микроавтобуса и грузовика в Египте. Еще пятеро госпитализированы с травмами, сообщает в пятницу, 5 марта, издание Al-Balad.

Авария произошла около тоннеля на трассе между провинциями Гиза и Бени-Суэйф. После столкновения оба транспортных средства вылетели с дороги на пустынную местность, при этом грузовик опрокинулся.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в этот день три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с электричкой на нерегулируемом железнодорожном переезде в Башкирии.