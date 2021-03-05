Ученые назвали способные выжить на Земле через 1 млрд лет организмы

Японские и американские исследователи рассказали, что через 1 млрд лет на Земле смогут выжить только примитивные бактерии. Об этом 4 марта сообщил технологический блог ExtremeTech со ссылкой на исследование специалиста Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии и Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии.

Отмечается, что NASA попросило этих ученых смоделировать климат Земли через миллиард лет. Данные эксперимента показали, что к тому времени количество кислорода в атмосфере уменьшится почти в 100 раз. Причина — нагревание Солнца из-за его старения. К тому времени оно разогреется до такой температуры, что начнет расщеплять углекислый газ. Это запустит процесс декарбонизации и остановит фотосинтез.

Выжить при таких условиях смогут лишь примитивные анаэробные бактерии, которым для существования не нужен кислород. Новые условия будут похожи на те, что существовали в архее — около 4 млрд лет назад.

В декабре 2019 года издание Scientific Reports писало, что международная команда ученых впервые обнаружила микроорганизмы, которые могут выживать в астероидах и метеоритах, поскольку неорганические вещества служат для них источниками энергии.

Специалисты выбрали археи Metallosphaera sedula, так как они не боятся высоких температур и кислотности. Их поместили на стерилизованную поверхность метеорита Northwest Africa 1172, который был найден ранее. Объект состоит из смеси металлов и обладает пористой структурой. В результате космическая порода оказалась более питательной для бактерий, чем земные полезные ископаемые.