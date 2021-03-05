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С 5 апреля на улицах с критической загрузкой изменится тариф на парковку

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На 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более повысятся тарифы на платные парковки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 марта в Telegram-канале столичного дептранса.

На парковках, где всё время почти все места заняты, будет действовать 380 рублей в час и в дневное время. На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, они снизятся. На других начнет действовать дифференцированный тариф.

«Если паркинги заполняются равномерно, в каждом из них будет 15–20% свободных парковочных мест. Это предотвратит блуждающий трафик (когда машины долго ездят в поисках парковочного места), который и создает дополнительные пробки. Дорога станет свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее — особенно там, где нет выделенных полос, а для местных жителей будет больше свободных мест», — говорится в сообщении.

4 февраля сообщалось, что москвичи стали реже пользоваться платными парковками. В 2020 году московские автомобилисты воспользовались подобным паркингом более 55 млн раз, что на 7% меньше, чем в 2019 году.

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