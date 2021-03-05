Кравчук пригрозил Москве радикальными мерами из-за конфликта в Донбассе

Украинская сторона раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу. Об этом 5 марта заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Он выразил мнение, что Москва не хочет урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, так как ее устраивает существующее положение дел.

«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами. Вот мы сейчас, делегация наша, думаем над тем, какие возможно внести предложения», — отметил Кравчук.

Представитель украинской стороны отметил, что сейчас отношения между Донбассом и Киевом находятся в тупике. Изменить ситуацию помогут только новые способы решения конфликта и подписание дополнительных документов.

«Мы сделаем всё, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы», — добавил Леонид Кравчук.

4 марта в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда выразил надежду, что украинскому руководству удастся удержать действующие в регионе подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности.

3 марта военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Отмечалось, что подобные меры в ДНР приняли из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия, что на Донбассе восприняли как неспособность и нежелание к мирному урегулированию ситуации.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.