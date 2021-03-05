Российские лыжники стали вторыми в эстафете

В немецком Оберстдорфе завершилась мужская эстафета 4х10 на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Российские лыжники заняли второе место, пишет «Спорт-Экспресс» в пятницу, 5 марта.

Победу в состязании одержала сборная Норвегии, а третье место заняла команда из Франции.

В составе российской сборной в эстафете участвовали Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Александр Большунов.

В активе норвежской сборной 11 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград, она лидер в медальном зачете. Следом идут шведы (2-2-2), а замыкает тройку лидером команда из Австрии (2-0-2). Россия занимает четвертое место (1-2-1).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россияне выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

4 марта сообщалось, что российские лыжницы завоевали серебро в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам. Победителем эстафеты стала сборная Норвегии, на третьем месте — спортсменки из Финляндии.