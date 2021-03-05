Заболеваемость бешенством у диких зверей в Татарстане снизилась в 10 раз

В Татарстане за последние пять лет уровень заболеваемости бешенством у диких животных снизился в 10 раз. По словам главы государственного комитета республики по биологическим ресурсам Федора Баткова, этого результата добились с помощью массовых вакцинаций диких видов животных, а также регулирования их численности.

«Но, несмотря на общее снижение, их поголовье все еще остается достаточно большим», — отметил Батков. Как передает Inkazan.ru, начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов заявил о необходимости держать на контроле популяцию лис и сокращать поголовье диких плотоядных животных.

Ранее карантин ввели в одном из районов Тамбовской области в связи с выявлением случая бешенства. Специалисты проведут мероприятия для ликвидации очага болезни. По данным Россельхознадзора, заболевание выявлено у собаки в селе Сокольники в Моршанском районе. Ограничительные мероприятия будут проводиться на улице Кооперативной.