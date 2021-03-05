Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Обязательный перевод пожилых работников на «удаленку» отменят с 1 апреля
Мир
В конгрессе США назвали программу F-35 полной катастрофой
Мир
В Москве призвали быстрее провести встречу по возвращению США в СВПД
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Общество
Следующий учебный год в школах России планируют начать в очном формате
Мир
В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca
Авто
В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

Заболеваемость бешенством у диких зверей в Татарстане снизилась в 10 раз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане за последние пять лет уровень заболеваемости бешенством у диких животных снизился в 10 раз. По словам главы государственного комитета республики по биологическим ресурсам Федора Баткова, этого результата добились с помощью массовых вакцинаций диких видов животных, а также регулирования их численности.

«Но, несмотря на общее снижение, их поголовье все еще остается достаточно большим», — отметил Батков. Как передает Inkazan.ru, начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов заявил о необходимости держать на контроле популяцию лис и сокращать поголовье диких плотоядных животных.

Ранее карантин ввели в одном из районов Тамбовской области в связи с выявлением случая бешенства. Специалисты проведут мероприятия для ликвидации очага болезни. По данным Россельхознадзора, заболевание выявлено у собаки в селе Сокольники в Моршанском районе. Ограничительные мероприятия будут проводиться на улице Кооперативной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021