Пять тыс. домов могут быть затоплены в Приангарье во время паводка

В Иркутской области во время весеннего паводка затопление может грозить 5 тыс. домов в 97 населенных пунктах. В них проживают 18,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас толщина льда на реках меньше или около нормы. В бассейнах рек Иркут, Ия, Китой, Белая, Ока, Уда, Бирюса, Лена, Киренга, Витим наблюдается превышение снегозапасов от 9 до 52%, пишет ИА IrkutskMedia.

В этом году паводкам наиболее подвержены 11 районов в западной, центральной, верхнеленской и северной частях региона.

К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации подготовлены 21 тыс. человек, 3,6 тыс. единиц техники, 599 плавсредств и четыре единицы авиатехники. В населенные пункты подверженные риску подтопления спасателей перекинут заранее.

На особом контроле МЧС находится проведение мероприятий по ослаблению льда на затороопасных участках рек. Пиление запланировано на 17 участках общей протяженность 12,75 км, чернение льда на 36 участках на площади 0,82 кв. км. Также будут проводиться взрывные работы.