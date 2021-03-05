Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Обязательный перевод пожилых работников на «удаленку» отменят с 1 апреля
Мир
В конгрессе США назвали программу F-35 полной катастрофой
Мир
В Москве призвали быстрее провести встречу по возвращению США в СВПД
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Общество
Следующий учебный год в школах России планируют начать в очном формате
Мир
В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca
Авто
В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

Пять тыс. домов могут быть затоплены в Приангарье во время паводка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области во время весеннего паводка затопление может грозить 5 тыс. домов в 97 населенных пунктах. В них проживают 18,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Паводки найдутся: как Иркутскую область защитят от стихии
Президент поручил кабмину своевременно выделять ресурсы на восстановление Тулуна и строительство дамб

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас толщина льда на реках меньше или около нормы. В бассейнах рек Иркут, Ия, Китой, Белая, Ока, Уда, Бирюса, Лена, Киренга, Витим наблюдается превышение снегозапасов от 9 до 52%, пишет ИА IrkutskMedia.

В этом году паводкам наиболее подвержены 11 районов в западной, центральной, верхнеленской и северной частях региона.

К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации подготовлены 21 тыс. человек, 3,6 тыс. единиц техники, 599 плавсредств и четыре единицы авиатехники. В населенные пункты подверженные риску подтопления спасателей перекинут заранее.

На особом контроле МЧС находится проведение мероприятий по ослаблению льда на затороопасных участках рек. Пиление запланировано на 17 участках общей протяженность 12,75 км, чернение льда на 36 участках на площади 0,82 кв. км. Также будут проводиться взрывные работы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021