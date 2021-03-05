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Еврокомиссия признала право стран ЕС покупать вакцину «Спутник V»

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Страны — члены Евросоюза не должны вести параллельные переговоры на поставки вакцин против коронавируса с производителями, у которых есть централизованные контракты на закупку от имени Еврокомиссии, но они имеют право самостоятельно покупать вакцины у других производителей. Об этом 5 марта сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

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«Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — заявил он в ходе брифинга в Брюсселе, трансляция которого велась в Twitter.

Он напомнил, что процедуры одобрения вакцин осуществляются Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но также существует процедура для экстренных случаев, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и ЕМА. При соблюдении данных условий страны ЕС могут приобретать вакцины, добавил представитель ЕК.

Ранее 5 марта госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон призвал к солидарности на европейском уровне в вопросе покупки вакцин от COVID-19, в частности китайских и российских, передавала радиостанция RTL. При этом он отметил, что во времена дефицита говорить о солидарности всегда труднее.

В этот же день премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить сертификацию «Спутника V» в Европе, пишет «Газета.ру».

Накануне ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине «Спутник V». Регулятор рассчитывает, что препарат оценят в сокращенные сроки, но даты одобрения не называет.

22 февраля президент России Владимир Путин заявил о важности объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

5 марта стало известно, что «Спутник V» занял второе место среди вакцин по числу одобривших стран. По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), занимающегося продвижением вакцины на зарубежных рынках, «Спутник V» уже зарегистрирован в 45 странах и в ближайшее время их количество вырастет еще больше.

Согласно опубликованным авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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