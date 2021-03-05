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Посол РФ отметил роль Лондона в формировании антироссийских настроений

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Посол России в Великобритании Андрей Келин указал на серьезную роль Лондона в формировании образа России как врага на Западе.

В эфире телеканала «Россия 24» 5 марта Келину задали вопрос о том, не является ли Великобритания центром в попытках ограничить Россию и противостоять ей, на что российский посол ответил утвердительно.

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«Мы каждый день действительно читаем гадости в британской прессе в огромном количестве», — ответил он.

При этом Келин отметил, что из России рисуют врага «совершенно на то безосновательно», не приводя конкретных фактов, обвиняя страну «во всем, что только можно».

«Здесь в Британии подхватывают и то, что говорит американская пресса в наш адрес и любая другая пресса, потом это переходит как-то на официальный уровень и выкристаллизовывается в виде дебатов в парламенте. <…> Всё это крайне неприятно», — заключил он.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что после выхода Великобритании из Евросоюза российско-британские отношения не улучшились и находятся «на точке замерзания».

Вместе с этим глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Москва не раз показывала свою заинтересованность в расширении экономических связей с Соединенным Королевством вне зависимости от Brexit и всё еще надеется, что в будущем Великобритания останется важным торговым партнером России.

В сентябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Лондона в настоящее время по всем направлениям заморожен, возможность его восстановления пока минимальна, хотя потребность в этом высока.

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