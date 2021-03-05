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Председатель ЕК обсудила с Байденом «подход» к России

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден обсудили по телефону в пятницу в числе прочего отношения с Россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК 5 марта.

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Отмечается, что Брюссель и Вашингтон «придерживаются единого стратегического подхода в отношении России».

«Я предложила, чтобы мы тесно координировали нашу политику и меры, особенно в отношении Восточной Европы», — приводит пресс-служба слова фон дер Ляйен.

На сайте Белого дома отмечается, что США и ЕС договорились координировать «вопросы общего интереса, включая Китай, Россию, Белоруссию, Украину и Западные Балканы».

Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил, что Москва планирует подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров Вашингтона придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО из-за «российской угрозы». Также он подтвердил приверженность США НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны объединения.

Мюнхенская конференция прошла в онлайн-формате 19–20 февраля. В ней участвовали, кроме американского лидера, Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри.

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