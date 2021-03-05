Прокуратура Красноярска намерена добиться сноса здания кафе «Кантри»
Прокуратура Красноярска через суд намерена добиться сноса здания кафе «Кантри» на проспекте Мира, 102д. Ближайшее судебное заседание состоится 12 марта.
Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, еще в 2019 году сотрудники ведомства провели проверку, которая показала, что объект нарушает пожарную безопасность и правила благоустройства. До ближайшего здания менее 5 м, в то время как минимальный разрыв должен составлять 8 м. Устранение нарушений возможно только путем сноса, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
По результатам проверки в феврале 2019 года в Центральный районный суд Красноярска был направлен иск к индивидуальному предпринимателю о сносе здания. Ближайшее судебное заседание состоится 12 марта 2021 года.
Длительность судебного процесса обусловлена проведением ряда экспертиз, допросом множества свидетелей и специалистов в области санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательств.
Кроме того, осенью 2019 года было возбуждено уголовное дело о выдаче разрешения на строительство этого здания. Расследование приостановили в декабре 2020-го из-за того, что установить причастных лиц так и не удалось.