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Прокуратура Красноярска намерена добиться сноса здания кафе «Кантри»

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Прокуратура Красноярска через суд намерена добиться сноса здания кафе «Кантри» на проспекте Мира, 102д. Ближайшее судебное заседание состоится 12 марта.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, еще в 2019 году сотрудники ведомства провели проверку, которая показала, что объект нарушает пожарную безопасность и правила благоустройства. До ближайшего здания менее 5 м, в то время как минимальный разрыв должен составлять 8 м. Устранение нарушений возможно только путем сноса, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По результатам проверки в феврале 2019 года в Центральный районный суд Красноярска был направлен иск к индивидуальному предпринимателю о сносе здания. Ближайшее судебное заседание состоится 12 марта 2021 года.

Длительность судебного процесса обусловлена проведением ряда экспертиз, допросом множества свидетелей и специалистов в области санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательств.

Кроме того, осенью 2019 года было возбуждено уголовное дело о выдаче разрешения на строительство этого здания. Расследование приостановили в декабре 2020-го из-за того, что установить причастных лиц так и не удалось.

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