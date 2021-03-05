В Хабаровском крае 17 вагонов с нефтью сошли с рельсов

В Хабаровском крае с рельсов сошли 17 вагонов с нефтью. Отмечается, что 10 из них перевернулись. Об этом 5 марта сообщает канал РЕН ТВ.

Уточняется, что авария произошла на перегоне Сараево–Дальневосточное. Информации о разливе нефти не поступало. Сейчас службы ликвидируют последствия ЧП. Из-за происшествия три пассажирских поезда были задержаны.

Ранее в этот же день сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с электричкой на нерегулируемом железнодорожном переезде в Башкирии.

Как уточняется, инцидент произошел в Архангельском районе республики на 22-м километре Куйбышевской железной дороги между станциями Карламан и Приуралье.

Добавляется, что разлива топлива не последовало, подробности и причины происшествия будут выясняться.