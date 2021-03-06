Офис Зеленского призвал США ввести всеобъемлющие санкции против России

Украина призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести против России «новый всеобъемлющий санкционный режим» с ограничениями в отношении газопровода «Северный поток – 2». Об этом высказалась замглавы офиса украинского президента Юлия Свириденко на видеоконференции аналитического центра Atlantic Council в пятницу, 5 марта.

Мероприятие транслировалась на YouTube-канале центра. Генпрокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО «Атлантический совет» (Atlantic Council).

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Санкции против России должны касаться и проекта «Северный поток – 2», — сказала она.

Свириденко подчеркнула, что для Киева важно участие Вашингтона в переговорах о будущем Донбасса как в нормандском, так и в минском формате. По ее словам, это поможет сделать переговоры «более эффективными».

Замглавы офиса президента Украины отметила, что Вашингтон, Брюссель и Киев должны вместе работать над защитой свободы и демократии.

Она добавила, что Украина будет наращивать военное сотрудничество с Соединенными Штатами для противостояния «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде».

Ранее в пятницу глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение Вашингтона к переговорам в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе не обсуждается. По его словам, вопросом занимаются Украина, Россия и ОБСЕ, а третьих сторон в них не будет.

Газопровод «Северный поток – 2» ведется по дну Балтийского моря от России до Германии и призван обеспечивать поставки газа в Европу. Большинство стран поддерживают проект, против него выступают Украина, Прибалтика, Польша и США.

Вашингтон внес в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС». Судно и компания также находятся в списке санкций по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).