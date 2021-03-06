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Офис Зеленского призвал США ввести всеобъемлющие санкции против России

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Украина призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести против России «новый всеобъемлющий санкционный режим» с ограничениями в отношении газопровода «Северный поток – 2». Об этом высказалась замглавы офиса украинского президента Юлия Свириденко на видеоконференции аналитического центра Atlantic Council в пятницу, 5 марта.

Мероприятие транслировалась на YouTube-канале центра. Генпрокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО «Атлантический совет» (Atlantic Council).

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«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Санкции против России должны касаться и проекта «Северный поток – 2», — сказала она.

Свириденко подчеркнула, что для Киева важно участие Вашингтона в переговорах о будущем Донбасса как в нормандском, так и в минском формате. По ее словам, это поможет сделать переговоры «более эффективными».

Замглавы офиса президента Украины отметила, что Вашингтон, Брюссель и Киев должны вместе работать над защитой свободы и демократии.

Она добавила, что Украина будет наращивать военное сотрудничество с Соединенными Штатами для противостояния «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде».

Ранее в пятницу глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение Вашингтона к переговорам в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе не обсуждается. По его словам, вопросом занимаются Украина, Россия и ОБСЕ, а третьих сторон в них не будет.

Газопровод «Северный поток – 2» ведется по дну Балтийского моря от России до Германии и призван обеспечивать поставки газа в Европу. Большинство стран поддерживают проект, против него выступают Украина, Прибалтика, Польша и США.

Вашингтон внес в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС». Судно и компания также находятся в списке санкций по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

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