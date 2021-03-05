Новую угольную котельную запустили в работу в поселке Мама в Приангарье

В поселке Мама Иркутской области ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную. Ее работу проверил губернатор региона Игорь Кобзев, который побывал в Мамско-Чуйском районе в ходе рабочей поездки.

Как сообщили ИА IkrutskMedia в пресс-службе областного правительства, котельная на базе четырех котлов ТР-800 полностью автоматизирована. Коэффициент полезного действия котла не менее 80%. Стоимость реализации проекта составила 20 млн рублей.

По словам министра жилищной политики, энергетики и транспорта Анатолия Никитина, строительство котельной является первым выполненным в 2021 году мероприятием по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Специалисты утверждают, что установка нового теплоисточника позволила увеличить надежность теплоснабжения потребителей и сократить потребление угля в два раза.