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Собянин выразил надежду на проведение массовых мероприятий в Москве

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Все ключевые мероприятия в Москве в текущем году состоятся, в том числе и Урбанистический форум. Надежду на это 5 марта выразил мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что власти Москвы активно готовятся к фестивальной деятельности.

«Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», — сказал Собянин в эфире Первого канала.

25 февраля Собянин заявил, что ряд ограничительных мер в Москве могут снять в ближайшие два месяца, если сохранится тенденция к снижению числа заболевших COVID-19. 5 марта стало известно, что к 8-му числу обязательный домашний режим для лиц старше 65 лет станет рекомендательным.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что власти города надеются к лету минимизировать ограничения из-за коронавируса, если позволит эпидемиологическая ситуация. Ефимов добавил, что гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий могут вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.

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