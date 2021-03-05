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В Москве более половины клиник для пациентов с COVID-19 вернулись к плановой работе

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Более половины столичных клиник, которые ранее были переформатированы в коронавирусные стационары, вернулись к обычному режиму работы. Об этом 5 марта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Сейчас больше половины из тех клиник, которые были переведены в ковидные, уже работают в нормальном режиме. Вся система московского здравоохранения весь этот сложный период прошедшего года работала стабильно, сохраняя объемы, необходимые для оказания помощи москвичам», — сказал он в эфире Первого канала.

5 марта Собянин заявил, что в Москве выявляют почти в пять раз меньше заболевших COVID-19, чем на пике вируса в конце 2020 года. В целом в стране ситуацию с коронавирусом он назвал стабильной.

В этот же день столичный мэр отменил обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими болезнями. С 8 марта пребывание пожилых москвичей на домашнем режиме станет рекомендательным.

Об устойчивой динамике снижения заболеваемости коронавирусом заявила в этот же день вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в настоящее время заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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