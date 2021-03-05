В Москве призвали быстрее провести встречу по возвращению США в СВПД

Москва призывает как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 5 марта.

«Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников ядерной сделки и США, с тем чтобы начать разговор», — сказал дипломат.

Он отметил, что проведение встречи нынешних участников иранской ядерной сделки и Вашингтона «вполне вероятно», но необходимо «прояснить некоторые детали», так как «тема очень чувствительна, особенно для Ирана».

«Ясно, что их нужно начинать как можно быстрее. Всё, мы перешагнули через те события, которые проходили в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ, надо заняться делом», — добавил Ульянов.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью британскому журналу «Русская мысль», что для восстановления ядерной сделки с Ираном необходимо полное и последовательное выполнение условий СВПД всеми странами, которые заключали это соглашение в 2015 году.

Министр подчеркнул, что в этой ситуации многое зависит от позиции администрации президента США Джо Байдена по этой сделке. Он считает, что Вашингтону стоит предпринять такие шаги, которые дали бы Тегерану сигнал о серьезности намерений США вернуться в СВПД.

1 марта новый постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила, что Вашингтон вернется в ядерную сделку, после того как Иран начнет исполнять свои обязанности в рамках СВПД. В этот же день президент Ирана Хасан Роухани рассказал о неизбежности снятия санкций США с Тегерана.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего начал оказывать максимальное давление на Иран, фактически разрушая его экономически. Документ был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.