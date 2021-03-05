Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Обязательный перевод пожилых работников на «удаленку» отменят с 1 апреля
Мир
В конгрессе США назвали программу F-35 полной катастрофой
Мир
В Москве призвали быстрее провести встречу по возвращению США в СВПД
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Общество
Следующий учебный год в школах России планируют начать в очном формате
Мир
В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca
Авто
В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

Пострадавшему на производстве сотруднику ГГК на Колыме выплатят 1,8 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотруднику горно-геологической компании (ГГК) в Магаданской области выплатят 1,8 млн рублей за травмы, полученные в ходе работ. Заключение о законности решения городского суда Магадана дала региональная прокуратура.

В суде первой инстанции установлено, что мужчина работал в Омсукчанской горно-геологической компании с 2015 года в качестве проходчика 5-го разряда подземного участка рудника «Джульетта». В декабре 2018-го произошло обрушение горной породы, сотрудник получил тяжелую травму, пишет ИА MagadanMedia.

В результате истцу установлена инвалидность, а также степень утраты 70% трудоспособности. В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что причинами обрушения стали нарушения в сфере охраны труда.

Согласно решению суда, работодатель должен выплатить пострадавшему 1,8 млн рублей компенсации, а также оплатить судебные расходы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021