Пострадавшему на производстве сотруднику ГГК на Колыме выплатят 1,8 млн рублей

Сотруднику горно-геологической компании (ГГК) в Магаданской области выплатят 1,8 млн рублей за травмы, полученные в ходе работ. Заключение о законности решения городского суда Магадана дала региональная прокуратура.

В суде первой инстанции установлено, что мужчина работал в Омсукчанской горно-геологической компании с 2015 года в качестве проходчика 5-го разряда подземного участка рудника «Джульетта». В декабре 2018-го произошло обрушение горной породы, сотрудник получил тяжелую травму, пишет ИА MagadanMedia.

В результате истцу установлена инвалидность, а также степень утраты 70% трудоспособности. В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что причинами обрушения стали нарушения в сфере охраны труда.

Согласно решению суда, работодатель должен выплатить пострадавшему 1,8 млн рублей компенсации, а также оплатить судебные расходы.