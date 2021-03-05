Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за разрешений на частоты

Глава Минцифры Максут Шадаев 5 марта пообещал не допустить отключения россиян от интернета из-за окончания действия разрешений на радиочастоты, которые используются для домашнего интернета.

По его словам, Минцифры и операторы связи проработали меры для сохранения россиянам доступа в Сеть в случае отключения у них беспроводной широкополосной связи.

Ранее в пятницу РБК со ссылкой на участников рынка сообщил, что операторы могут отключить свои сети из-за того, что 11 марта 2021 года заканчивается срок действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.

В Минцифры признали, что пока силовые ведомства не согласовали продление разрешений, которые используются для предоставления услуг домашнего интернета в ряде регионов. Всего доступ на таких частотах предоставлен примерно 100 тыс. россиян. В настоящее время продолжается обсуждение пролонгации разрешений.

«Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее. Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — цитирует Шадаева ТАСС.

Также гарантировал, что россияне не лишатся интернета, в разговоре с «Известиями» директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Кацуров. По его словам, в ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц, но уже на данный момент операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны.

Ранее в марте стало известно, что в Москве запустили первую в России пользовательскую 5G-сеть в диапазоне 4,9 ГГц. Пилотная сеть будет работать в 14 популярных столичных локациях.