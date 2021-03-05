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Сертификат на маткапитал в 2020 году получили более 4 тыс. сахалинских семей

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В Сахалинской области в 2020 году выдали более 4,4 тыс. сертификатов на федеральный материнский капитал. Об этом 5 марта сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ОПФР по региону.

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По данным ведомства, 1983 семьи получили сертификаты на маткапитал за рождение первенца. При рождении вторых и последующих детей выдано еще 2427 сертификатов.

В общей сложности с 2007 года на получение маткапитала выдано 39 113 сертификатов. Чаще всего жители региона направляют средства на улучшение жилищных условий. За все годы на эти цели было направлено 5,923 млрд рублей.

Многие семьи воспользовались финансовой помощью для оплаты образовательных услуг. Общая сумма выплат на эти цели составила 376,5 млн рублей.

17 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над идеей о возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья.

В ноябре прошлого года «Известия» писали, что в России многодетным гражданам могут разрешить тратить материнский капитал в размере 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Авторы инициативы напоминали, что в настоящий момент многодетные семьи имеют право использовать средства маткапитала на погашение ипотеки.

Нововведение планировалось ввести в 2021 году, однако Госдума так и не рассмотрела этот законопроект.

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