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Евросоюз и США заморозят таможенные пошлины по спору Airbus и Boeing

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Евросоюз (ЕС) и США договорились приостановить действие пошлин, связанных со спорами во Всемирной торговой организации (ВТО) компаний Airbus и Boeing. Об этом заявила 5 марта глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Президент [США] Байден и я договорились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров Airbus и Boeing, как в отношении самолетов, так и не авиационных товаров, на первоначальный период в четыре месяца», — говорится в заявлении Ляйен на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что обе стороны взяли на себя обязательство «сосредоточиться на разрешении авиационных споров», основываясь на работе соответствующих торговых представителей. Глава ЕК отметила, что соглашение будет «отличной новостью для бизнеса».

Также фон дер Ляйен указала, что с американским лидером они также обсудили ситуацию с коронавирусом, экологические вопросы и внешнюю политику. При этом она заявила, что Брюссель и Вашингтон «разделяют стратегический взгляд на Россию» и ЕС с США нужно «тесно координировать политику и меры в отношении Восточной Европы», не уточнив, что конкретно обсуждалось по этому вопросу.

США обвиняют ЕС в незаконном государственном субсидировании компании Airbus с 2004 года, ЕС выступает с аналогичными обвинениями в адрес Штатов в отношении компании Boeing.

В 2019-м орган разрешения споров ВТО признал факт нарушения норм организации в деле Airbus, что дало США право на введение компенсирующих пошлин. Вместе с тем в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing.

Осенью 2019 года США повысили пошлины на некоторые европейские товары. Арбитраж ВТО разрешил ввести пошлины на европейские товары и услуги почти на $7,5 млрд из-за скандала с субсидированием странами ЕС Airbus. В ноябре 2020 года пошлины были введены на американские промышленные и сельскохозяйственные товары на $4 млрд в рамках дела Boeing.

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