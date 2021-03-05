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К Земле приблизится астероид размером с самолет

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К Земле в пятницу приблизится астероид размером с пассажирский самолет. Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL 5 марта.

Согласно расчетам космического агентства, ближайшее расстояние астероида 2021 CF8 до Земли составит 4,4 млн км. Диаметр небесного тела — 52 м.

Кроме того, в этот же день мимо нашей планеты пролетит астероид 2021 CN3. Его диаметр — 19 м, но он пролетит ближе.

В следующие три дня мимо Земли также пролетят еще три астероида. Самый крупный из них, 2021 EB, имеет диаметр 43 м и будет находиться от нашей планеты на расстоянии 2,7 млн км. По мнению ученых, потенциальная опасность невелика.

Ранее, 22 февраля, стало известно, что к Земле приближается астероид диаметром около 213 м и еще два небесных тела диаметром 23 м и 40 м. Позже в Российской академии наук заявили, что все эти астероиды не представляют опасности для планеты.

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