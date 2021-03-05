Арбитр потерял сознание во время матча КХЛ

Линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание в ходе матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и «Автомобилистом». Инцидент произошел 4 марта.

По ходу третьего периода судья подъехал к скамейке омского клуба, но неожиданно упал. Подняться самостоятельно судья уже не смог, со льда его унесли на носилках.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в карете скорой помощи Иванов пришел в себя. Врачи его осмотрели и поставили диагноз «пищевой спазм». Госпитализация не потребовалась. Утром 5 марта судье предписали отправиться на обследование.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Авангарда». Омский клуб одержал вторую победу и повел в серии плей-офф со счетом 2:0.

3 марта сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Единственную шайбу в игре забросил форвард ЦСКА Максим Шалунов.