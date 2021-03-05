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Спорт
Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

Лыжник Якимушкин принес извинения за свое выступление на ЧМ

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Российский спортсмен Иван Якимушкин 5 марта извинился перед командой за свое катание на втором этапе эстафеты чемпионата мира по лыжным видам спорта.

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Отмечается, что Якимушкин в начале дистанции имел преимущество более 44 с, однако к третьему этапу пришел шестым.

«Я хотел бы извиниться перед командой. Ни в коем случае не хочу перекладывать ответственность на сервис (подготовка лыж. — Ред.). В любом случае наш сервис сделал всё, что они могли, проиграл я. Это мое поражение. Я просто хочу извиниться перед всеми болельщиками, командой и тренерами. Думаю, мне предстоит тяжелый разговор с тренером», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

В результате мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

В составе российской команды в гонке участвовали Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Александр Большунов. Победителями стали норвежцы. Третье место заняла команда из Франции.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, подводя итоги соревнования, отметил, что не может объяснить плохое катание Ивана Якимушкина. Тренер предположил, что спортсмен плохо себя чувствовал. При этом Алексей Червоткин поддержал Якимушкина и призвал партнера по команде не расстраиваться, пишет «Спорт-Экспресс».

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