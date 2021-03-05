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Умер французский танцовщик Патрик Дюпон

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Французский танцовщик, этуаль балета Парижской оперы Патрик Дюпон умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на окружение танцора в пятницу, 5 марта.

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Этуаль — высший профессиональный статус солиста балета в балетной группе. Отмечается, что балетмейстер скончался в результате тяжелого заболевания, «он проболел несколько месяцев».

«Патрик Дюпон улетел сегодня утром, чтобы танцевать со звездами», — приводит журнал Le Point слова соратницы танцора.

В своем заявлении Парижская опера выразила свою «глубокую опечаленность» в связи с кончиной Дюпона.

«Его личность и его имя останутся частью истории учреждения», — отметили в опере.

Дюпон родился в Париже в 1959 году. В 10 лет поступил в балетную школу Парижской оперы, через шесть лет его приняли в труппу театра.

Первая известность пришла к танцору в 1976 году, когда он стал победителем Международного конкурса артистов балета в болгарской Варне. В 1980-м он стал этуалью Парижской оперы. С 1990 по 1995 год он являлся директором балета Парижской оперы, сменив на этом посту Рудольфа Нуреева.

Дюпон также снимался в кино, в частности, сыграл менестреля в сериале «Плащ и кинжал» (2018) и Шико в триллере с Алленом Делоном «Танцевальная машина» (1990).

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