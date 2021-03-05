Лекарственный регулятор ЕС дал рекомендации по лечению COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) дало рекомендации по лечению COVID-19 комбинацией моноклональных антител бамланивимаба (bamlanivimab) и этесевимаба (etesevimab). Информация опубликована на сайте регулятора ЕС в пятницу, 5 марта.

«Комитет ЕМА по лекарствам для человека СНМР завершил экспертизу использования моноклональных антител bamlanivimab и etesevimab для лечения пациентов с COVID-19. Эта экспертиза проводилась с целью предоставить согласованное научное мнение на уровне ЕС, чтобы поддержать национальные решения о возможности использования антител до официальной регистрации», — следует из сообщения.

Отмечается, что данная комбинация подходит для пациентов с риском серьезных осложнений, но не нуждающихся в получении дополнительного кислорода.

«С точки зрения безопасности большинство побочных эффектов были легкими или умеренными, однако реакции, связанные с инфузией (включая аллергические реакции), вероятны, и их следует контролировать», — объяснили в EMA.

По данным регулятора, применение комбинации этих двух моноклональных антител «снижает вирусную нагрузку».

Как отметили в EMA, для лечения необязательно использовать комбинацию антител и можно ограничиться монотерапией бамланивимабом, однако преимущества такого лечения «неочевидны».

В конце декабря прошлого года директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал появление препарата от COVID-19 на основе «коктейля из антител» в России в середине 2021 года. Он рассказал, что центр занимается разработкой двух препаратов против COVID-19 и один из них — на основе моноклональных антител — является аналогом препарата, которым лечился экс-президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Гинцбург допустил создание нескольких препаратов от COVID-19 на основе моноклональных антител. Он предположил, что эти препараты будут в разы дороже вакцины.

В июле стало известно, что сотрудники Колумбийского университета в Нью-Йорке создали своеобразный «коктейль» из антител переболевших коронавирусом пациентов, который может помочь более эффективно лечить больных COVID-19.

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