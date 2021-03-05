Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca
Авто
В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%
Мир
В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
Мир
Зеленский лишил Саакашвили должности в координационном совете
Мир
Стало известно о планах провести Олимпиаду в Токио без иностранных зрителей
Экономика
Цена нефти Brent превысила $69 впервые с января 2020 года
Спорт
Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
Сюжет:

Иммунолог спрогнозировал срок снятия ограничений по COVID-19 в регионах России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регионы вслед за Москвой начнут снимать ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Об этом 5 марта заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Год в напряжении»: коронавирус спровоцировал рост психических расстройств у россиян
В разных регионах страны прирост составил от 10 до 30%

«Я думаю, что Москва для всех пример. Она опережает регионы в этом вопросе обычно на 2–4 недели», — цитирует врача сайт URA.RU.

Он отметил, что российские регионы решения о снятии ограничений принимают самостоятельно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию, пишет «Газета.ру».

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице выявляют почти в пять раз меньше заболевших COVID-19, чем на пике вируса в конце 2020 года. В целом ситуацию с коронавирусом в стране он назвал стабильной.

В этот же день Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Пребывание пожилых жителей Москвы на домашнем режиме с 8 марта станет рекомендательным.

Об устойчивой динамике снижения заболеваемости COVID-19 заявила 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в настоящее время заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021