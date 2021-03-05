Иммунолог спрогнозировал срок снятия ограничений по COVID-19 в регионах России

Регионы вслед за Москвой начнут снимать ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Об этом 5 марта заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Я думаю, что Москва для всех пример. Она опережает регионы в этом вопросе обычно на 2–4 недели», — цитирует врача сайт URA.RU.

Он отметил, что российские регионы решения о снятии ограничений принимают самостоятельно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию, пишет «Газета.ру».

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице выявляют почти в пять раз меньше заболевших COVID-19, чем на пике вируса в конце 2020 года. В целом ситуацию с коронавирусом в стране он назвал стабильной.

В этот же день Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Пребывание пожилых жителей Москвы на домашнем режиме с 8 марта станет рекомендательным.

Об устойчивой динамике снижения заболеваемости COVID-19 заявила 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в настоящее время заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.