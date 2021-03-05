Норильску выделят 2,3 млрд рублей на развитие ЖКХ до 2024 года

Город Норильск (Красноярский край) до 2024 года получит 2,4 млрд рублей на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Об этом стало известно в ходе VI Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов».

В ходе обсуждения замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов рассказал о заключении двух новых соглашений между Министерство регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норильский никель». Оба рассчитаны до 2035 года, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

«Мероприятия связаны с термостабилизацией грунтов под многоквартирными домами, а также модернизацией и капитальным ремонтом инженерной инфраструктуры», — заявил Гаврилов.

До 2024 года на развитие ЖКХ Норильска выделят 2,3 млрд рублей. Их выделят из бюджетов муниципальных уровней и внебюджетных источников. Существенная часть средств пойдет на укрепление свайных оснований домов.

По данным ИА KrasnoyarskMedia, замминистра предложил на федеральном уровне разработать мероприятия по сохранению зданий в арктической зоне.

В феврале в правительстве Красноярского края прошло обсуждение проекта развития Норильска до 2035 года. В комплексный план вошло 78 мероприятий на сумму 217 млрд рублей.