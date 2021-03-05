В СНБО раскритиковали работающие на Украине оппозиционные телеканалы

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал пророссийские телеканалы в стране средствами массового уничтожения. Об этом секретарь СНБО сообщил в пятницу, 5 марта, в интервью «Укринформу».

Он подчеркнул, что такие каналы не имеют никакого отношения к свободе слова.

«У них другие заказы, они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения, которые озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию, которую получают из Российской Федерации. Для нас это абсолютно недопустимая вещь», — сказал он.

По мнению Данилова, Россия ведет информационную войну для «защиты русскоязычных людей», и она опасна для многих стран. Как отметил секретарь СНБО, эти страны могут оказаться в ситуации, когда «русскоязычных» будут защищать без согласия государства.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «Новый формат», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Украинский лидер объяснил такое решение борьбой с пропагандой. С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

26 февраля сотрудники закрытых телекомпаний запустили канал «Первый независимый». Он был в эфире один час, после чего вещание прервалось.