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В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей

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С 5 апреля 2021 года изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы в пятницу, 5 марта.

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Отмечается, что новые тарифы введут с учетом пересчета экономически обоснованной цены, в которую входят реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплата водителям и техникам, деньги на ремонт и обслуживание эвакуаторов. Изменения не коснутся тех, кто паркуется по правилам.

«А тем водителям, чьи автомобили все-таки попали на спецстоянку, мы идем навстречу и устанавливаем более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, — при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя», — заявили в департаменте.

Так, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. в этом году обходится Москве в 9130 рублей. Водителям, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, это будет стоить 6450 рублей. Если оплатить еще до получения машины, как делают 85% водителей, то предоставляется дополнительная скидка 25% — и эвакуация обойдется в 4837 рублей.

В начале января в МВД России заявили, что скоро запустят онлайн-базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Открытая цифровая платформа ГИБДД разрабатывается на площадке ведомства совместно с Минкомсвязью. С помощью этой базы компании смогут проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. В нее внесут сведения обо всех нарушителях — как о россиянах, так и об иностранцах.

Воспользоваться новинкой смогут в том числе агрегаторы такси и каршеринговые компании. До запуска этой платформы проверить водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно в открытом доступе на официальном портале Госавтоинспекции (гибдд.рф).

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