Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca
Авто
В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%
Мир
В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
Мир
Зеленский лишил Саакашвили должности в координационном совете
Мир
Стало известно о планах провести Олимпиаду в Токио без иностранных зрителей
Экономика
Цена нефти Brent превысила $69 впервые с января 2020 года
Спорт
Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

Морской туризм намерены развивать в Сахалинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области с помощью новых катамаранов и паромов намерены развивать морской туризм. Соответствующая информация появилась на официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

Дальний приток: пандемия вскрыла проблемы и возможности туризма в ДФО
Дикие путешествия, проблемы с транспортом и отсутствие комфорта обсудили на Камчатке

На линию Сахалин–Курилы планируется направить два новых современных судна. Они будут перевозить людей, а также осуществлять круизные маршруты, пишет ИА SakhalinMedia.

В скором времени также можно будет заказать путешествие на катамаранах мимо бухт и японских маяков юга Сахалина.

«Морской туризм на островах станет доступен для всех», — написал губернатор.

По данным ИА SakhalinMedia, с 2018 года на заводе в Санкт-Петербурге строились два парома для линии Сахалин–Курилы. Сейчас по этому маршруту работает судно «Игорь Фархутдинов». Один из новых паромов, «Андрей Невельский», должен прибыть в регион в ближайшее время. Начать грузопассажирские перевозки планируется в мае этого года.

4 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российский внутренний туризм в 2021 году может увеличиться на 10–15% по сравнению с прошедшим годом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021