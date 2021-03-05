Морской туризм намерены развивать в Сахалинской области

В Сахалинской области с помощью новых катамаранов и паромов намерены развивать морской туризм. Соответствующая информация появилась на официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

На линию Сахалин–Курилы планируется направить два новых современных судна. Они будут перевозить людей, а также осуществлять круизные маршруты, пишет ИА SakhalinMedia.

В скором времени также можно будет заказать путешествие на катамаранах мимо бухт и японских маяков юга Сахалина.

«Морской туризм на островах станет доступен для всех», — написал губернатор.

По данным ИА SakhalinMedia, с 2018 года на заводе в Санкт-Петербурге строились два парома для линии Сахалин–Курилы. Сейчас по этому маршруту работает судно «Игорь Фархутдинов». Один из новых паромов, «Андрей Невельский», должен прибыть в регион в ближайшее время. Начать грузопассажирские перевозки планируется в мае этого года.

4 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российский внутренний туризм в 2021 году может увеличиться на 10–15% по сравнению с прошедшим годом.